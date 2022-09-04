Москвичам рассказали о погоде в День города

Стал известен прогноз погоды на День Москвы. Праздник пройдет при солнечной, сухой погоде и температуре +12..+17 градусов. Об этом рассказал представитель центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

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«День рождения Москвы будет солнечный, сухой и тихий», - отметил метеоролог.

Он связал это с тем, что очаг высокого давления продолжит усиливать свои позиции.

Ночью в следующие выходные будет +1..+6. Днем +12..+17, что является «возвращением в климатическое русло сентября».

День Москвы – ежегодный общегородской праздник. В этом году его будут отмечать 10-11 сентября. Столице исполняется 875 лет.