В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
2 сентября

«Удара такой силы еще не было». Синоптики сказали, к чему готовиться 4-6 сентября

Primpress

Специалисты метеорологического портала Gismeteo рассказали о серьезном ухудшении погоды, которое ожидается уже в период с 4 по 6 сентября. По текущим данным, удара стихии такой силы в регионе еще не было ни в этом году, ни в предыдущих. А ситуация может привести к самой настоящей катастрофе, сообщает PRIMPRESS.

«Удара такой силы еще не было». Владивосток готовится к катастрофе
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Как предупреждают синоптики, значительное ухудшение погоды ожидается в ближайшие дни на юге Дальнего Востока. Больше всего должно достаться Приморскому краю. А виновником непогоды станет новый тайфун, который идет туда из Тихого океана.

Вихрь станет первым тайфуном, вышедшим на Приморье в этом году, и заодно самым мощным за весь год. Текущие прогнозы метеорологов буквально вызывают оторопь.

Ведь Владивостоку синоптики портала прочат более 70 миллиметров осадков в понедельник и больше 160 миллиметров во вторник. Дожди должны начаться при этом еще поздно вечером 4 сентября, так что ухудшение стоит ждать на три дня.

По словам специалистов, месячная норма осадков за весь сентябрь в столице Дальнего Востока составляет 139 миллиметров. А тут за два дня может выпасть практически полторы месячной нормы. Если прогноз подтвердится, ситуация может привести к настоящей катастрофе для города.

Погода,Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители