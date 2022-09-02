«Удара такой силы еще не было». Владивосток готовится к катастрофе

Специалисты метеорологического портала Gismeteo рассказали о серьезном ухудшении погоды, которое ожидается уже в период с 4 по 6 сентября. По текущим данным, удара стихии такой силы в регионе еще не было ни в этом году, ни в предыдущих. А ситуация может привести к самой настоящей катастрофе, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Как предупреждают синоптики, значительное ухудшение погоды ожидается в ближайшие дни на юге Дальнего Востока. Больше всего должно достаться Приморскому краю. А виновником непогоды станет новый тайфун, который идет туда из Тихого океана.

Вихрь станет первым тайфуном, вышедшим на Приморье в этом году, и заодно самым мощным за весь год. Текущие прогнозы метеорологов буквально вызывают оторопь.

Ведь Владивостоку синоптики портала прочат более 70 миллиметров осадков в понедельник и больше 160 миллиметров во вторник. Дожди должны начаться при этом еще поздно вечером 4 сентября, так что ухудшение стоит ждать на три дня.