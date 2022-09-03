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3 часа назад

«Готовьтесь к полной жести с 5 сентября». Синоптики сказали, что ждет россиян

Primpressиещё 1

Синоптики рассказали о резком развороте, который должна совершить погода уже с 5 сентября. Ситуация во многих российских регионах будет худшей за все последнее время. При этом изменение, по словам метеорологов, придет надолго, сообщает PRIMPRESS.

«Готовьтесь к полной жести с 5 сентября»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По прогнозу специалистов Gismeteo, с понедельника, 5 сентября, ситуация с погодой должна начать резко меняться во многих регионах нашей страны. Так, в центральной части похолодание, которое пришло на этой неделе, еще больше усилится.

Например, в Москве синоптики призвали готовиться практически к полной погодной жести. Температура воздуха в понедельник опустится до 11 градусов днем, а ночью похолодает уже до четырех градусов.

При этом такие показатели еще не будут минимумом. К 8 сентября столбики термометров опустятся до восьми градусов. Неприятного ощущения еще добавят дожди, которые начнутся в столичном регионе с 5 сентября.

Ужасный разворот совершит погода на предстоящей неделе и на Урале. Там температуры опустятся еще больше. Например, в Екатеринбурге к 7 сентября термометры будут показывать днем всего девять градусов, также будут идти дожди, а ночью воздух будет выхолаживаться до плюс четырех.

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В Сибири, напротив, в середине недели придет резкое и аномальное потепление. В Новосибирске температура 7 сентября резко взлетит до 29 градусов. Но потом ожидается такое же резкое похолодание, поскольку уже 8 сентября температура рухнет до 13 градусов. Такие температурные качели точно не пойдут на пользу здоровью людей.

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