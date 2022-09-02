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12 часов назад

Редкий гигантский смерч сняли на видео на Сахалине

Денис Фьючин

Жители Анивского района Сахалина стали свидетелями гигантского водяного смерча. Редкое природное явление сняли на видео 2 сентября, запись размещена в Telegram-канале «Инцидент|Сахалин».На записи можно наблюдать атмосферный вихрь недалеко от берега.

«Смотрите, ребята, торнадо! Прикинь, на Сахалине!» – удивленно произносит за кадром автор ролика.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске сегодня прошел мощный ливень. Выпавшие обильные осадки превратили городские дороги в реки и озера. По данным синоптиков, в выходные в Южно-Сахалинске осадков не будет.

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