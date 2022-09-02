Мощный ливень обрушился на Южно-Сахалинск. Видео

На Южно-Сахалинск обрушился мощный ливень. Сильные потоки воды превращают улицы города в реки и озера. Об этом сообщает МИЦ «Известия», в чьем распоряжении оказались кадры непогоды.

На записи видно, как автомобили плывут по проезжей части, заполненной водой. По данным СМИ, погодные условия отразились на расписании рейсов: вылет самолета в город Оха из Южно-Сахалинска был отменен.