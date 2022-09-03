«С середины сентября начнется ад»

Синоптики рассказали о пугающей ситуации, которая сложится в российских регионах во второй половине сентября. Кардинальное изменение погоды должно стартовать уже с середины первого осеннего месяца. А положение дел, судя по прогнозу, будет напоминать настоящий ад, сообщает PRIMPRESS.

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По информации метеорологов Gismeteo, до середины сентября погодная обстановка в большинстве регионов центральной части России, а также севера, северо-запада и юга будет стабильной. На европейской территории страны сильно похолодало в начале этой недели. И такая холодная осенняя погода будет держаться там вплоть до середины месяца.

Однако во второй половине сентября ситуация резко изменится. Так, в столичном регионе уже с 14 сентября температура начнет неожиданно резко расти. Сначала показатели повысятся до 19 градусов, а 15 сентября воздух прогреется уже до 25 тепла.

Пик температуры придется на 17 сентября, когда в Москве будет 29 градусов. Это должно стать рекордом для данного дня, а также для сентября в целом.

При этом еще один температурный ад случится в третьей декаде сентября. Первое понижение температуры произойдет 19 сентября, когда температура опустится до 17 градусов. А уже на следующие сутки произойдет обвал холода, который опустит столбики термометров до плюс восьми градусов.