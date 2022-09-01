В Петербурге 1 сентября стало самым холодным за 140 лет

День знаний в Петербурге в 2022 году стал самым холодным за весь период метеонаблюдений с 1881 года, в четверг сообщил в Telegram-канале главный синоптик Петербургского гидрометцентра Александр Колесов.
"Температура воздуха в Санкт-Петербурге стала понижаться. Максимальная температура сегодня днем составила всего 9,7 градуса. Поэтому 1 сентября 2022 года стало самым холодным началом учебного года в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений с 1881 года", - написал он.
Ранее Колесов отмечал, что за двое суток в городе выпало около 50 мм осадков, что составило 57% от месячной нормы. Причиной этому стал циклон Ornella.