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11 часов назад

Погода в Петербурге: В Петербурге 1 сентября стало самым холодным за 140 лет

ТАССиещё 3

День знаний в Петербурге в 2022 году стал самым холодным за весь период метеонаблюдений с 1881 года, в четверг сообщил в Telegram-канале главный синоптик Петербургского гидрометцентра Александр Колесов.

В Петербурге 1 сентября стало самым холодным за 140 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Температура воздуха в Санкт-Петербурге стала понижаться. Максимальная температура сегодня днем составила всего 9,7 градуса. Поэтому 1 сентября 2022 года стало самым холодным началом учебного года в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений с 1881 года", - написал он.

Ранее Колесов отмечал, что за двое суток в городе выпало около 50 мм осадков, что составило 57% от месячной нормы. Причиной этому стал циклон Ornella.

Погода,Общество,Александр Колесов,
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