Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Москве со среды, 31 августа. Как сообщает «Интерфакс», на столицу надвигается небольшой циклон, который изменит погодную ситуацию в регионе.

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Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 31 августа ожидается похолодание, днем пройдет дождь с грозой. Ветер будет западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду. Ночью в столице выпадут небольшое осадки.

«Термометры покажут в Москве от 15 до 17 градусов, по области от 12 до 17 градусов, днем температура повысится в Москве только до +20», — подчеркивают синоптики.