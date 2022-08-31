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12 часов назад

Прогноз погоды: москвичей предупредили о резком похолодании со среды

Елена Прошина

Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Москве со среды, 31 августа. Как сообщает «Интерфакс», на столицу надвигается небольшой циклон, который изменит погодную ситуацию в регионе.

Москвичам рассказали о погоде в среду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 31 августа ожидается похолодание, днем пройдет дождь с грозой. Ветер будет западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду. Ночью в столице выпадут небольшое осадки.

«Термометры покажут в Москве от 15 до 17 градусов, по области от 12 до 17 градусов, днем температура повысится в Москве только до +20», — подчеркивают синоптики.

1 сентября в Москве продолжит холодать, ожидается небольшой дождь. В столице от +7 до +9 градусов ночью, днем до +12…14 градусов. В Подмосковье ночью температура составит от +5 до +10 градусов, днем воздух прогреется до +16 градусов.

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