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9 часов назад

Погода в Москве: Раскрыт срок наступления бабьего лета в Москве

Мослента

Приблизительный срок наступления бабьего лета в Москве раскрыла РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По предварительным прогнозам, тепло вернется в город после 14 сентября.

Раскрыт срок наступления бабьего лета в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.comKonstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

«Сейчас точно сказать, случится бабье лето или нет, не представляется возможным. Уже сейчас очевидно, что первая декада сентября у нас будет довольно холодной, и назвать ее бабьим летом не получится», — уточнила синоптик.

В начале сентября температура будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Позднякова предупредила, что ожидается дождливая погода. По ее словам, похолодание связано с приходом циклона, в центре которого находится Москва.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал москвичам не ждать резкого потепления в начале осени. По прогнозу в четверг, 1 сентября, температура упадет до 15–18 градусов, ожидаются дожди.

Погода,Новости Москвы,Общество,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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