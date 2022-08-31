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13 часов назад

Прогноз погоды: Москвичам пообещали дожди в среду

Москва24иещё 10

В среду, 31 августа, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Москвичам рассказали о погоде в среду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов тепла, по области – от 17 до 22 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Ранее в Гидрометцентре предупредили жителей столицы о резкой смене характера погоды с летнего на осенний. Так, в четверг, 1 сентября, температура сразу понизится на 15–18 градусов. Отмечалось, что такой скачок может восприниматься очень эмоционально.

До этого ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков сообщил, что в первую половину сентября москвичей ждет прохладная погода. В дневные часы в первую половину сентября температура воздуха в Москве будет составлять 12–15 градусов, ночью столбики термометров станут опускаться до 5–8 градусов.

Погода,Новости Москвы,
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