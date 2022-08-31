Москвичам рассказали о погоде в среду

В среду, 31 августа, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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"Температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов тепла, по области – от 17 до 22 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Ранее в Гидрометцентре предупредили жителей столицы о резкой смене характера погоды с летнего на осенний. Так, в четверг, 1 сентября, температура сразу понизится на 15–18 градусов. Отмечалось, что такой скачок может восприниматься очень эмоционально.