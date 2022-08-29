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42 минуты назад

Прогноз погоды: Синоптик назвал дату прихода «глубокой осени» в Москву

Елена Прошина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 1 сентября в Москве наступит аномальное похолодание. Температура упадет на 15-18°C ниже отметки, достигнутой в минувшее воскресенье. Днем следует ожидать около 15°C тепла — такая температура обычно устанавливается «глубокой осенью». Прогноз Гидрометцентра передает ТАСС.

Синоптик назвал дату прихода «глубокой осени» в Москву
Фото: ТАССТАСС

Вильфанд рассказал, что в четверг жители столицы столкнутся с резким похолоданием. Температура упадет сразу на 15-18°C, если сравнивать с показателями 28 августа.

«Будет максимум +15°C в Москве, по области — +12…17°C. 2 сентября ночью прогнозируется 3…8°C, а днем — не выше 15°C тепла», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

Он уточнил, что такой температурный фон ниже климатической нормы на целых 3°C. Обычно он достигается в конце второй декады сентября. Вильфанд подчеркнул, что в Москву придет скорее не ранняя, а «глубокая» осень.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ спрогнозировал жаркую погоду в Томской, Омской, Кемеровской, новосибирской, Челябинской и Свердловской областях, Алтайском крае и республике Алтай, а также на юге России. В указанных регионах температура после 1 сентября будет на 7-8°C выше климатической нормы.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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