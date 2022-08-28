Россиян ждет экстремальное похолодание

За неделю температура воздуха в Москве опустится с 27 до 15 градусов. Об этом рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Резкое похолодание ожидается и в ряде других регионов России.

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«Предстоящая рабочая неделя станет переломной во всех отношениях. Произойдет беспрецедентно быстрое похолодание и переход к настоящей осенней погоде. Температура будет стремительно меняться и пройдет путь от 27 до 15 градусов ближе к концу рабочей недели. В то же время к середине недели стоит ожидать начала долгожданных дождей. Также возможны кратковременные грозы», — сказал Шувалов в беседе с NEWS.RU.

По данным «Яндекс.Погоды», похолодание также ожидается в Свердловской области. К концу следующей недели в Екатеринбурге температура опустится до +14 градусов. В Челябинской области температура опустится на 12 градусов, в Пермском крае на 18 градусов. В Тюмени к концу следующей недели ожидается +14 градусов, в Кургане +17. В Ханты-Мансийске температура опуститься до 10 градусов тепла, всю неделю синоптики обещают небольшие дожди. На Ямале средняя температура на следующей неделе составит +9 градусов.