В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
28 минут назад

Синоптики предупредили россиян об экстремальном похолодании

Ura.Ru

За неделю температура воздуха в Москве опустится с 27 до 15 градусов. Об этом рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Резкое похолодание ожидается и в ряде других регионов России.

Россиян ждет экстремальное похолодание
Фото: ТАССТАСС

«Предстоящая рабочая неделя станет переломной во всех отношениях. Произойдет беспрецедентно быстрое похолодание и переход к настоящей осенней погоде. Температура будет стремительно меняться и пройдет путь от 27 до 15 градусов ближе к концу рабочей недели. В то же время к середине недели стоит ожидать начала долгожданных дождей. Также возможны кратковременные грозы», — сказал Шувалов в беседе с NEWS.RU.

По данным «Яндекс.Погоды», похолодание также ожидается в Свердловской области. К концу следующей недели в Екатеринбурге температура опустится до +14 градусов. В Челябинской области температура опустится на 12 градусов, в Пермском крае на 18 градусов. В Тюмени к концу следующей недели ожидается +14 градусов, в Кургане +17. В Ханты-Мансийске температура опуститься до 10 градусов тепла, всю неделю синоптики обещают небольшие дожди. На Ямале средняя температура на следующей неделе составит +9 градусов.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок в беседе с URA.RU заявил, что в центральной части России в сентябре средняя температура составит 12 градусов тепла. Климатолог отметил, что в сентябре ожидаются обильные дожди, так как летом их почти не было.

Погода,Общество,Александр Шувалов,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители