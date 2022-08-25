Назван последний день жары в Москве

Вторник, 30 августа, станет последним жарким днем в Москве, затем температура начнет падать. Об этом «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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По ее словам, до 30 августа в Москве продолжит сохраняться жаркая погода. При этом количество сухих дней сократится — 29-31 августа местами пройдут кратковременные дожди. Данное погодное явление поспособствует снижению температуры воздуха в столице. В ночные часы москвичи смогут наблюдать около 12-17 градусов, а днем — 23-28 градусов, добавила Позднякова.

«В Москве это будет где-то 25-26 градусов, то есть 30 августа, скорее всего, будет последним жарким для столицы днем», — отметила метеоролог.

Ветер во вторник сменится на западный, соответственно, температура продолжит снижаться и в последующие дни, заключила Позднякова.