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37 минут назад

Прогноз погоды: назван последний день жары в Москве

Елена Прошина

Вторник, 30 августа, станет последним жарким днем в Москве, затем температура начнет падать. Об этом «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Назван последний день жары в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, до 30 августа в Москве продолжит сохраняться жаркая погода. При этом количество сухих дней сократится — 29-31 августа местами пройдут кратковременные дожди. Данное погодное явление поспособствует снижению температуры воздуха в столице. В ночные часы москвичи смогут наблюдать около 12-17 градусов, а днем — 23-28 градусов, добавила Позднякова.

«В Москве это будет где-то 25-26 градусов, то есть 30 августа, скорее всего, будет последним жарким для столицы днем», — отметила метеоролог.

Ветер во вторник сменится на западный, соответственно, температура продолжит снижаться и в последующие дни, заключила Позднякова.

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Ранее климатолог предупредил москвичей о приходе ураганов на смену жаре. По словам специалиста, наблюдать их можно будет в столице уже через неделю.

Погода,Новости Москвы,Общество,Татьяна Позднякова,
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