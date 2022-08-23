Климатолог объяснил волну аномальной жары в центральной России

«Каждое отдельное событие, в том числе и так называемые волны тепла, – это штучное явление, которое определяется сиюсекундной ситуацией, то есть изменчивостью самой климатической системы. Но то, что мы наблюдаем все это чаще и чаще, говорит о том, что изменение климата на это сильно влияет», – заявил Андрей Киселев.