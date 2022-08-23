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43 минуты назад

Климатолог объяснил волну аномальной жары в центральной России

Елена Прошина

Климатолог Андрей Киселев рассказал, почему Москву накрыла волна аномальной жары и как долго это может продолжаться. Об этом сообщает «СпортКП».

Климатолог объяснил волну аномальной жары в центральной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт заявил, что тенденция к потеплению может сохраниться в ближайшие 10-20 лет.

«Каждое отдельное событие, в том числе и так называемые волны тепла, – это штучное явление, которое определяется сиюсекундной ситуацией, то есть изменчивостью самой климатической системы. Но то, что мы наблюдаем все это чаще и чаще, говорит о том, что изменение климата на это сильно влияет», – заявил Андрей Киселев.

Кроме того, климатолог отметил, что в ближайшее время количество мелких моросящих дождей будет сокращаться, в то время как число ливней будет, наоборот, расти.

«Существует так называемый гидрологический цикл, когда вода испаряется с поверхности водоемов. Эта влага поднимается вверх, конденсируется в облако, и, когда достигается определенная масса, это облако разрушается и выпадают осадки. Сейчас этот процесс происходит интенсивнее, ведь чем выше температура, тем больше испарение», – заключил Киселев.

Напомним, что синоптики предупредили жителей столицы о начале самой жаркой недели августа за последние 125 лет.

Погода,Общество,Андрей Киселев,
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