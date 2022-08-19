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1 час назад

Опубликовано видео ливня с градом в Анапе

Денис Фьючин

Проливной дождь с градом атаковал Анапу. Осадки сопровождаются шквалистым ветром. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с места событий.

До 21 августа в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. На участке от Анапы до поселка Магри в Лазаревском районе есть угрозы появления смерчей. Любителям пляжного отдыха рекомендовано отказаться от времяпрепровождения у воды в этот период, отмечает источник.

Ранее сообщалось, что мощный смерч обрушился на Сакский район в Крыму.

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