Опубликовано видео ливня с градом в Анапе

Проливной дождь с градом атаковал Анапу . Осадки сопровождаются шквалистым ветром. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с места событий.

До 21 августа в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. На участке от Анапы до поселка Магри в Лазаревском районе есть угрозы появления смерчей. Любителям пляжного отдыха рекомендовано отказаться от времяпрепровождения у воды в этот период, отмечает источник.