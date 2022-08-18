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3 часа назад

Названа возможная причина лесных пожаров в Рязанской области

Lenta.ruиещё 1

Сухая гроза могла спровоцировать лесные пожары в Рязанской области. Такую возможную причину назвали власти российского региона, передает в четверг, 18 августа, РИА Новости.

Названа возможная причина лесных пожаров в Рязанской области
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов напомнил, что сухая гроза возникает при высокой температуре и низкой влажности воздуха.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков рассказал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров. По его данным, к утру 18 августа общая площадь возгорания превысила 180 гектаров.

Рослесхоз обвинил власти Рязанской области в сокрытии реальных масштабов лесных пожаров. В ведомстве уточнили, что сейчас группировка сил и средств по ликвидации возгораний усилена бойцами и спецтехникой Авиалесоохраны и МЧС России.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ по тушению лесных пожаров. До этого он распорядился направить в охваченный лесными пожарами регион самолет-амфибию Бе-200, два самолета Ил-76, вертолет Ми-26 и три вертолета Ми-8 МЧС России.

17 августа бушующие в Рязанской области лесные пожары попали на видео. Дым от возгораний дошел до Москвы и Подмосковья. Второй день жители отдельных районов Московского региона жалуются на запах гари.

Погода,Александр Куренков,Павел Малков,Дмитрий Филиппов,МЧС России,Рослесхоз,
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