Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист Прогностического центра "Метео" Михаил Локощенко заявил, что островом тепла можно назвать повышение температуры городского пространства, сообщает "Газета.ру".

Эксперт объяснил, что данное явление происходит из-за функционирования отопления, выбросов тепла машинами, а также из-за распространения теплоемких покрытий. Кроме того, по словам Локощенко, на это влияет малое количество растений в городе и индустриальная дымка.

В связи с островом тепла, который вызван подобными факторами, столица остается теплее окружающей местности на 1 градус, а в центре – на 2 градуса.

"2 градуса – это очень много. В Подмосковье, в сельской местности весной – заморозки, а в Москве их обычно нет. Цветение, плодоношение у многих растений наблюдается раньше, вегетация продолжается дольше. Вызревание сельскохозяйственных культур более активное и быстрое", – уточнил специалист.

Локощенко также указал, что острова тепла связаны с меньшей относительной влажностью. Эксперт отметил, что в большинстве городов выпадает больше осадков, однако может быть и наоборот.

Прежде всего, уверен метеоролог, острова тепла влияют на температуру, при этом не только воздуха, но и поверхности, на глубинах в грунте и высотах.