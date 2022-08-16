В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Погода в Москве: Синоптик объяснил образование "острова тепла" в Москве

Москва24

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист Прогностического центра "Метео" Михаил Локощенко заявил, что островом тепла можно назвать повышение температуры городского пространства, сообщает "Газета.ру".

Эксперт объяснил, что данное явление происходит из-за функционирования отопления, выбросов тепла машинами, а также из-за распространения теплоемких покрытий. Кроме того, по словам Локощенко, на это влияет малое количество растений в городе и индустриальная дымка.

В связи с островом тепла, который вызван подобными факторами, столица остается теплее окружающей местности на 1 градус, а в центре – на 2 градуса.

"2 градуса – это очень много. В Подмосковье, в сельской местности весной – заморозки, а в Москве их обычно нет. Цветение, плодоношение у многих растений наблюдается раньше, вегетация продолжается дольше. Вызревание сельскохозяйственных культур более активное и быстрое", – уточнил специалист.

Локощенко также указал, что острова тепла связаны с меньшей относительной влажностью. Эксперт отметил, что в большинстве городов выпадает больше осадков, однако может быть и наоборот.

Прежде всего, уверен метеоролог, острова тепла влияют на температуру, при этом не только воздуха, но и поверхности, на глубинах в грунте и высотах.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова назвала самый прохладный день на неделе. По ее словам, в пятницу, 19 августа, температура в столице понизится на несколько градусов. В этот день упадет и атмосферное давление, днем местами может пройти кратковременный дождь.

Погода,Новости Москвы,Общество,Видео,Михаил Локощенко,Татьяна Позднякова,МГУ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители