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2 часа назад

Погода в Москве: Синоптик назвала самый прохладный день на неделе

Москва24

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что в пятницу, 19 августа, температура в столице понизится на несколько градусов.

По ее словам, в ближайшие три дня, 16, 17 и 18 августа, воздух в Москве прогреется до 29...31 градуса. В этот период осадков не ожидается. В пятницу атмосферное давление немного понизится и днем местами может пройти кратковременный дождь.

Дневная температура за счет увеличения количества облаков станет чуть пониже. В Москве в пятницу будет порядка 25...27 градусов, что тоже подходит под категорию жаркой погоды для города.

Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

В субботу также прогнозируется кратковременный дождь. По предварительным данным, воздух в этот день прогреется до 24...29 градусов, рассказывает синоптик.

"Пока официального прогноза на воскресенье еще нет. Но, скорее всего, в этот день будет где-то 27...28 градусов", – предположила она.

Категория жаркой погоды именно для Москвы – это 24…26 градусов и выше. Скорее всего, такая погода продлится где-то до 28 августа. Так показывают расчеты на текущее время.

Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

Ранее жителям Центральной России рассказали, какой будет погода в завершении лета. По прогнозам синоптиков, постепенное понижение температуры ожидается во второй декаде августа. В третьей десятидневке месяца воздух может прогреваться примерно до 21 градуса, такое значение является близким к средним показателям.

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