В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение действует до вечера понедельника, 15 августа.
«Очень высокая температура. Период предупреждения с 11:00 до 21:00 15 августа», — говорится в сообщении об уровне угрозы.
Кроме того, в столице и Московской области объявлен четвертый класс пожарной опасности. Предупреждение будет действовать до 22:00 вторника, 16 августа.
Ранее известный садовод Андрей Туманов высказался о влиянии аномальной жары на урожай. По его словам, достаточно вовремя поливать огород, тогда жара не нанесет никакого вреда.