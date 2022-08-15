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5 часов назад

Погода в Москве: «Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве

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В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение действует до вечера понедельника, 15 августа.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 11:00 до 21:00 15 августа», — говорится в сообщении об уровне угрозы.

Кроме того, в столице и Московской области объявлен четвертый класс пожарной опасности. Предупреждение будет действовать до 22:00 вторника, 16 августа.

Ранее известный садовод Андрей Туманов высказался о влиянии аномальной жары на урожай. По его словам, достаточно вовремя поливать огород, тогда жара не нанесет никакого вреда.

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