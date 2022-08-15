«Очень высокая температура. Период предупреждения с 11:00 до 21:00 15 августа», — говорится в сообщении об уровне угрозы.

Кроме того, в столице и Московской области объявлен четвертый класс пожарной опасности. Предупреждение будет действовать до 22:00 вторника, 16 августа.