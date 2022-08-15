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19 минут назад

Погода в России: Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России

Lenta.ruиещё 1

В Центральном. Южном и Северно-Кавказском федеральных округах прогнозируется высокий уровень ультрафиолета. Об опасной погоде в ряде регионов России предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«В ЦФО повсеместно ультрафиолетовый индекс будет достигать 5 единиц в ближайшие дни, а на самом юге, в Белгородской и Воронежской областях — даже 6 единиц. Это достаточно много и опасно», — сказал метеоролог.

В свою очередь, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах индекс составит 6-7 единиц, на юге Краснодарского края и Ставрополья — 7-9 единиц. Показателя в 10 единиц ультрафиолетовый индекс будет достигать в республиках Северного Кавказа.

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Вильфанд объяснил высокий уровень ультрафиолетовой активности на Северном Кавказе прозрачным воздухом и дефицитом озона в ближайшие дни. По его словам, Нахождение на солнце в такую погоду в полуденные часы может негативно сказаться на состоянии здоровья и кожи.

Ранее Вильфанд спрогнозировал «египетскую жару» в нескольких регионах России. По его словам, в ближайшие три дня температура до 40-43 градусов тепла ожидается в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставрополье и Калмыкии.

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