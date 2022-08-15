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1 час назад

Прогноз погоды: Что ожидать от «финала лета»

Елена Прошина

Погода в конце лета будет благоприятной, резкого снижения или повышения температуры не ожидается, вероятность осадков невысокая. Такой прогноз сделал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает радио Sputnik.

Какой погоды ожидать от «финала лета»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, показания термометров и данные осадкомеров в конце лета приблизятся к средним показателям. Это примерно 21 градус и 77 миллиметров осадков, пояснил синоптик.

Тишковец также рассказал, что осень приблизится плавно, переход от одного климатического сезона к другому для жителей России пройдет достаточно комфортно. По предварительным данным, бабье лето будет долгим, заверил синоптик.

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