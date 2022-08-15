Какой погоды ожидать от «финала лета»

Погода в конце лета будет благоприятной, резкого снижения или повышения температуры не ожидается, вероятность осадков невысокая. Такой прогноз сделал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает радио Sputnik.

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Как говорится в сообщении, показания термометров и данные осадкомеров в конце лета приблизятся к средним показателям. Это примерно 21 градус и 77 миллиметров осадков, пояснил синоптик.