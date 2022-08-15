Какой погоды ожидать от «финала лета»

Погода в конце лета будет благоприятной, резкого снижения или повышения температуры не ожидается, вероятность осадков невысокая. Такой прогноз сделал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает радио Sputnik.
Как говорится в сообщении, показания термометров и данные осадкомеров в конце лета приблизятся к средним показателям. Это примерно 21 градус и 77 миллиметров осадков, пояснил синоптик.
Тишковец также рассказал, что осень приблизится плавно, переход от одного климатического сезона к другому для жителей России пройдет достаточно комфортно. По предварительным данным, бабье лето будет долгим, заверил синоптик.