Синоптик: Знойная погода сохранится в Москве на следующей неделе

«Август 2022 года в Центральной России идет по графику среднемесячной температуры, как самый теплый текущим летом (плюс 21,1), хотя по климату сезона это должен быть наиболее прохладным месяцем. Такое температурное первенство сохранится и на предстоящей неделе. С понедельника до четверга включительно синоптическая ситуация будет определяться юго-западной периферией антициклона, благодаря чему жителей региона снова ждут погожие летние и не по сезону теплые деньки с температурным фоном на 5-7 градусов выше многолетней нормы», - написал Тишковец.