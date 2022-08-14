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9 часов назад

Погода в Москве: Синоптик: Знойная погода сохранится в Москве на следующей неделе

Агентство «Москва»иещё 10

В Москве на предстоящей неделе сохранится не по сезону знойная погода до 31 градуса тепла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик: Знойная погода сохранится в Москве на следующей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Август 2022 года в Центральной России идет по графику среднемесячной температуры, как самый теплый текущим летом (плюс 21,1), хотя по климату сезона это должен быть наиболее прохладным месяцем. Такое температурное первенство сохранится и на предстоящей неделе. С понедельника до четверга включительно синоптическая ситуация будет определяться юго-западной периферией антициклона, благодаря чему жителей региона снова ждут погожие летние и не по сезону теплые деньки с температурным фоном на 5-7 градусов выше многолетней нормы», - написал Тишковец.

Он отметил, что ночами воздух не будет остывать ниже плюс 12-17 градусов, в разгар дня воздух прогреется до плюс 27-32 градусов тепла. В свою очередь, в Москве ожидается плюс 15-17 ночью и плюс 28-31 градус днем соответственно.

Синоптик уточнил, что только в пятницу, 19 августа скользнет атмосферный фронт, сопровождаемый мозаичным скоротечным грозовым дождем, что освежит воздух, но всего на 3 градуса. В следующие выходные лето продолжится, дневная температура составит плюс 25-30 градусов. При таком сценарии агрометеорологические условия для проведения уборочных работ и формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур будут благоприятными, благодаря чему урожай зерновых в 2022 году в России может стать рекордным, подчеркнул Тишковец.

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