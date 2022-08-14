В Москве из-за жары объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 11 ч. 14 августа до 21 ч. 14 августа», - сказано в сообщении.

Кроме того, в столице объявили предупреждение о пожарной опасности. Местами - 4 класса. Это предупреждение действует до 13 ч.16 августа.

Оранжевый уровень означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

При 4 классе пожарной опасности действует запрет на посещение лесов, увеличивается вероятность природных пожаров, горения мусора, сухой травы.

Накануне в Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальной жары в Москве. Температура на выходных будет на 4-5 градусов выше нормы.