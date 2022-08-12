«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары до 32 градусов объявлен в Москве с 12:00 субботы, 13 августа, до 12:00 понедельника, 15 августа. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Также в Москве и Подмосковье объявлен четвертый класс пожарной опасности, период предупреждения - до 13:00 16 августа.

Ранее «Известия» со ссылкой на синоптиков сообщали, что в конце этой недели в столицу вернется жара с температурными показателями до плюс 30 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд накануне рассказал Агентству городских новостей «Москва», что зной сохранится в столице и на следующей неделе. По его словам, после выходных столбики термометров превысят 30-градусную отметку.