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7 часов назад

Названы сроки продолжительности жары в Москве

Мослентаиещё 6

Жаркая погода продолжится в Москве до 21 августа. Сроки окончания знойного периода в интервью телеканалу «360» назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы.

«Температура выше +30 градусов — не такое уж частое явление для августа», — рассказал синоптик.

При этом метеоролог предупредил москвичей и жителей Подмосковья о повышенной пожароопасности.

Москвичей предупредили о возвращении аномальной жары

«Пока в Москве практически ничего не выпало. Так, считаное количество миллиметров осадков. Вот в области местами прошли хорошие дожди. Но и в Подмосковье в основном воцарилась сухая жаркая погода, поэтому очень внимательно нужно вести себя на природе, в лесах», — отметил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о возвращении аномальной жары.

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