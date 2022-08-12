В выходные температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы на четыре-пять градусов. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура на выходных в Москве будет на 4-5 градусов выше нормы. Это с учетом того, что мы используем новые нормы и живем в новом климате», - сказал он.

По его словам, такая погода продлится в Москве до середины следующей недели.

Ранее Вильфанд заявлял, что Россия переходит на новые климатические нормы температуры. Старые нормы соответствовали данным в период 1961-1990 годы, а новые - за 1991-2020 годы. По его словам, за последние 30 лет средняя годовая температура в столице поднялась на 1,3 градуса. Так, средние показатели августа выросли с 16,3 градуса до 17,6.