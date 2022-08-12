В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
40 минут назад

Прогноз погоды: москвичей предупредили о возвращении аномальной жары

Елена Прошина

В выходные температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы на четыре-пять градусов. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура на выходных в Москве будет на 4-5 градусов выше нормы. Это с учетом того, что мы используем новые нормы и живем в новом климате», - сказал он.

По его словам, такая погода продлится в Москве до середины следующей недели.

Ранее Вильфанд заявлял, что Россия переходит на новые климатические нормы температуры. Старые нормы соответствовали данным в период 1961-1990 годы, а новые - за 1991-2020 годы. По его словам, за последние 30 лет средняя годовая температура в столице поднялась на 1,3 градуса. Так, средние показатели августа выросли с 16,3 градуса до 17,6.

МЧС предупредило о 42-градусной жаре в Волгоградской области

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в пятницу, 12 августа, в Москве будет теплая погода с переменной облачностью, температура воздуха составит +28 градусов. По Московской области - + 24-29 градусов.

Погода,Новости Москвы,Видео,Александр Синенков,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители