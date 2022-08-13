Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?

Лето 2022 года стало для Европы и США настоящим испытанием: на страны обрушилась экстремальная жара. Температуры побили многочисленные рекорды, установленные несколько десятилетий назад. Экстремальная погода вызвана изменением климата, которое с каждым годом активно прогрессирует. Жара приводит к засухе, провоцирует пожары и высушивает водохранилища. Жители городов по всему миру вынуждены экономить воду и пережидать аномалию в суровых условиях. Слишком горячие солнечные ванны — в галерее «Ленты.ру».

Жара обрушилась на Нью-Йорк в конце июля 2022 года и продолжалась на протяжении пяти дней. Столбик термометра поднялся почти до 35 градусов Цельсия, даже вечером температура не опускалась ниже 32 градусов. Жителям становилось трудно дышать. На фоне аномальной погоды в городе скончался один пожилой человек, у которого были проблемы с сердцем. В некоторых районах Нью-Йорка наблюдались перебои в подаче электроэнергии.

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Ньюйоркцы прибегали к разным методам охлаждения. «Почему у меня полотенце на голове? Потому что жарко, и это лучший способ сохранить прохладу. Завтра я планирую не ходить по улицам, а оставаться в помещении, поэтому просто пойду в спортзал», — рассказала жительница Манхэттена Изабель Шен. Врачи рекомендовали горожанам оставаться в жаркую погоду дома. Предупреждение особенно касалось тех, у кого жара вызвала головную боль и головокружение, — им посоветовали обратиться за медицинской помощью, если состояние не улучшится.

Примерно в одно время с Нью-Йорком с высокими температурами столкнулись Нидерланды. Воздух в стране прогрелся до 31 градуса Цельсия, в некоторых городах столбик термометра даже ночью не опускался ниже 25 градусов. Власти объявили желтый уровень опасности и призвали жителей пить больше воды и охлаждать дома. Однако Красный Крест провел исследование и выяснил, что 80 процентов голландцев не очень беспокоятся о своем самочувствии в жару и не знают, что делать в случае перегрева. Опасения вызывают и торфяные дамбы, которые из-за жары становятся неустойчивыми: ближе к осени голландцам придется их укреплять, чтобы предотвратить затопление.

Великобритания оказалась одной из стран, которая больше всего пострадала от аномальной жары. В середине июля воздух в поселке Чарлвуд, графство Суррей, прогрелся до 39,1 градуса Цельсия, побив рекорд, установленный в 2019 году. Воздух оставался горячим и ночью: в районе Кенли зафиксировали 25,8 градуса Цельсия. В некоторых частях Уэльса температура впервые в истории достигла 37,1 градуса Цельсия, что оказалось больше рекорда 1990 года. Из-за экстремальной погоды крупнейшая авиабаза Королевских ВВС Великобритании Брайз-Нортон и лондонский аэропорт Лутон приостановили работу, так как солнце повредило покрытие взлетно-посадочных полос (ВПП).

Аномально высокие температуры в Великобритании привели к пожарам. Огонь разрушил десятки домов и объекты инфраструктуры, при этом в стране обнаружили еще одну проблему: неготовность пожарных бригад к подобным погодным условиям и нехватка сотрудников. Риккардо ла Торре из Союза пожарных рассказал, что с 2010 года в организации сократили около пятой части персонала — более 11,5 тысячи человек. В нынешних условиях они испытывают трудности при тушении огня. Некоторые пожарные уже были ранены и попали в больницу.

Ситуация в Лондоне и других британских городах оказалась тревожной, из-за чего жителей призвали резко снизить потребление воды. Коммунальное предприятие Thames Water предупредило жителей столицы и ее окрестностей, что в ближайшее время введет запрет на использование садовых шлангов для полива садов, наполнения бассейнов и мытья машин. Подобные ограничения могут продлиться до октября. Садовые шланги уже запретил поставщик питьевой воды South East Water графствах Кент и Сассекс. Нарушителям грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов (73 тысячи рублей). «Мы делаем такой шаг, чтобы сохранить достаточное количество воды как для основных нужд, так и для защиты окружающей среды», — объяснили в компании.

Экстремальные температуры привели к тому, что в графстве Глостершир впервые в истории пересох исток Темзы — он сместился на восемь километров ниже прежнего места начала реки. Великобритания также оказалась на грани потери урожая фруктов и овощей. Поставщик продукции Nature’s Choice остался без плантаций гороха, бобов, шпината и салата. Фермеры предупредили, что яблоки и груши могут оказаться более кислыми. Рестораны из-за высоких температур решили отказаться от горячих блюд и на время убрали из меню мясные стейки, бургеры и пироги. Мера должна облегчить положение поваров, которым приходится работать на раскаленных кухнях.

В некоторых частях Испании столбики термометров достигли 45 градусов Цельсия, из-за чего в стране увеличилось число смертей. В итоге за несколько дней в Испании и Португалии, на которую тоже обрушилась жара, погибли более 1,7 тысячи человек. Вода в Средиземном море недалеко от испанского побережья прогрелась больше чем до 30 градусов. Волны тепла фиксировали на протяжении нескольких дней подряд. Жара повлияла на состояние оливковых деревьев и стала угрозой для производства масла.

Жаркая погода затронула и Италию — власти объявили в пяти северных и центральных регионах страны чрезвычайное положение из-за засухи. Уровень воды в реке По достиг минимального за 70 лет значения: воды оказалось настолько мало, что на поверхности показалась военная машина, затонувшая в годы Второй мировой. Температура в некоторых частях страны превысила 40 градусов Цельсия. На фоне жары серьезно пострадала сфера сельского хозяйства — аномальные температуры нанесли ущерб плантациям кукурузы и подсолнечника, объем урожаев снизился на 30 процентов. Потери фермеров оценили в три миллиарда евро. На борьбу с засухой правительство Италии решило выделить 36,5 миллиона евро.

Июль для Франции оказался самым засушливым с 1959 года. В начале августа по всей стране из-за экстремальной жары ввели особый режим. До этого он не действовал в Париже, департаментах О-де-Сен, Валь-де-Марн и коммуне Сен-Дени. Новые условия предполагали снижение потребления воды: в городах ограничили полив зеленых насаждений, влажную уборку тротуаров, дорог и автомобилей. В местах с самой сложной обстановкой разрешили использовать воду только для питья, тушения пожаров и сферы здравоохранения. После очередной жаркой волны власти Парижа обнаружили, что город остро нуждается в зеленых насаждениях, которые могут создавать тень. Оказалось, что деревьями в столице засажено только 10 процентов площади. Из-за отсутствия тени температура на открытых участках, включая площадь около Оперы Гарнье, поднимается до 56 градусов Цельсия, хотя в тени она могла бы снизиться до 28 градусов.

Подобно другим странам, температура на уровне 40 градусов держалась в Германии. На метеорологической станции в городе Дуйсбург в земле Северный Рейн — Вестфалия зафиксировали максимальное значение в 39,5 градуса. Из-за жары в Рейне резко упал уровень воды, и в окрестностях города Кауб река оказалась на грани закрытия судоходства. Участок имеет особое значение для страны, так как по нему передвигаются грузовые суда, в том числе перевозящие мазут, бензин и уголь. В компании Facts Global предположили, что из-за снижения объема перевозок Германии и Швейцарии будет сложно создать запасы дизельного топлива до холодов.