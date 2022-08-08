Москвичам назвали срок окончания дождей

Дожди в Москве прекратятся ближе к середине недели. Срок окончания периода обильных осадков в интервью ТАСС назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Метеоролог сообщил, что в понедельник жителей столицы ожидают небольшие осадки и облачность с прояснениями, температура воздуха будет 21-23 градуса. Ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду, атмосферное давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба, продолжил специалист.
«Завтра в столичном регионе вероятность дождя останется еще высокой, а начиная со среды и до конца недели погода будет с переменной облачностью, без осадков. Температура ожидается не такой высокой — в середине недели примерно 22-24 градуса тепла, а к выходным до 24-26 повысится», — рассказал Синенков.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что несмотря на небольшое похолодание, купальный сезон в Москве пока продолжится. «Сейчас вода в Москве-реке 22 градуса, а в водоемах — 23-25 градусов. Температура воздуха понизится, но на купальный сезон это не повлияет», — заключил синоптик.
Ранее москвичам запретили купаться в трех столичных водоемах.