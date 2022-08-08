Москвичам назвали срок окончания дождей

«Завтра в столичном регионе вероятность дождя останется еще высокой, а начиная со среды и до конца недели погода будет с переменной облачностью, без осадков. Температура ожидается не такой высокой — в середине недели примерно 22-24 градуса тепла, а к выходным до 24-26 повысится», — рассказал Синенков.