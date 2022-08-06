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6 часов назад

Погода в Москве: Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Москва24иещё 2

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе в столицу придет прохлада. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Фото: Никита Симонов/Москва 24Никита Симонов/Москва 24

"Общее название для грядущей недели "отдыхаем от жары". Пик жары пройден, и 7 августа в город придет холодный фронт с ливнями и грозами. После этого осуществится переход к другому типу погоды, жара уйдет, и воцарится ровное тепло", – объяснил он.

Как отметил Шувалов, в начале недели в столице будут дожди, а температура воздуха установится 22–23 градуса. Однако уже с 10 августа в Москве будет 24–25 градусов, без осадков. Москвичей ожидает комфортная погода, резюмировал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пояснил, что пик летней жары уже проходит. Он назвал воскресенье, 7 августа, сложным днем, так как при комфортной температуре ожидается ветер до 20 метров в секунду, дожди, грозы и град. В понедельник, 8 августа, по словам синоптика, столбики термометров опустятся до 22–24 градусов. При этом на следующий день ожидается до 26 градусов.

Погода,Новости Москвы,Общество,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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