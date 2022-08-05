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14 часов назад

Размытую на Сахалине железную дорогу сняли на видео

Денис Фьючин

На Сахалине из-за обильных осадков размыло железную дорогу. Пригородный поезд сошел с путей. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в чьем распоряжении оказались кадры последствий сильных ливней.

Железнодорожное полотно пострадало от непогоды в Томаринском районе, в результате чего поезд, следовавший из Томари в Холмск, сошел с путей. Никто из людей не пострадал. Также подтопило дорогу между двумя населенными пунктами. На опубликованной записи видно, что транспортное средство передвигается по воде.

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