На Сахалине из-за обильных осадков размыло железную дорогу. Пригородный поезд сошел с путей. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в чьем распоряжении оказались кадры последствий сильных ливней.

Железнодорожное полотно пострадало от непогоды в Томаринском районе, в результате чего поезд, следовавший из Томари в Холмск, сошел с путей. Никто из людей не пострадал. Также подтопило дорогу между двумя населенными пунктами. На опубликованной записи видно, что транспортное средство передвигается по воде.