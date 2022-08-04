Ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрек рост температуры в ближайшие дни на большей части территории России. Как сообщает РИА Новости, начало августа встретит россиян «температурным форсажем».

По его словам, сейчас воздух прогрелся до +27-29 градусов, однако дальше температура повысится еще больше. Таким образом, в конце первой недели августа столбики термометров покажут в большинстве регионов до +32 градусов.

Специалист подчеркнул, что такие колебания температуры превышают норму по меньшей мере на 4-5 градусов.