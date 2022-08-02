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1 час назад

Прогноз погоды: Москвичам предсказали жаркую и сухую погоду во вторник

Москва24

Во вторник, 2 августа, в столичном регионе ожидается жаркая и сухая погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Москвичам рассказали о погоде во вторник
Фото: Москва 24Москва 24

Температура воздуха в Москве составит 25–27 градусов тепла, в Подмосковье – 22–27 градусов. Ветер будет юго-восточного направления с порывами 3–8 метров в секунду.

"Атмосферное давление повышенное – 750 миллиметров ртутного столба. Кислородный режим благоприятный, в ранние утренние часы содержание кислорода в воздухе высокое, в полуденные часы возможно незначительное понижение", – говорится в сообщении.

В конце недели температура воздуха в Москве может подняться до 33 градусов, предупредила ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, в четверг, 4 августа, в столице ожидается 29–31 градус, а в пятницу и субботу – 28–33 градуса. Купальный сезон в Центральной России в этом году продлится по меньшей мере до середины августа, рассказала ранее синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, пока ночи остаются теплыми, так что вода не будет быстро остывать.

Погода,Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Марина Макарова,
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