Москвичам рассказали о погоде во вторник

По ее словам, в четверг, 4 августа, в столице ожидается 29–31 градус, а в пятницу и субботу – 28–33 градуса. Купальный сезон в Центральной России в этом году продлится по меньшей мере до середины августа, рассказала ранее синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, пока ночи остаются теплыми, так что вода не будет быстро остывать.