Последствия сильных дождей в Находке сняли на видео

Ливни обрушились на Приморье. В результате непогоды несколько населенных пунктов лишились света. В Находке сильные дожди затопили дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший снятые местными жителями кадры.

На записи видно, что машины с трудом передвигаются по проезжей части в потоке воды. На некоторых участках дорог машины просто плывут, наполовину оказавшись в воде. По предварительным данным, в городе выпала почти месячная норма осадков за несколько часов – примерно 120 мм.