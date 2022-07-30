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52 минуты назад

Прогноз погоды: В Москве ожидается переменная облачность

ТАСС

В Москве в субботу ожидаются переменная облачность и температура воздуха до плюс 25 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидается погода без осадков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в столице будет 23-25 градусов тепла. В ночь на 31 июля температура воздуха может опуститься до плюс десяти градусов. Осадков не ожидается.

Ветер будет дуть западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье 30 июля температура будет колебаться в пределах плюс 20 - 25 градусов. В ночь на 31 июля столбики термометров могут опуститься до отметки плюс семь градусов.

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