В Москве ожидается погода без осадков

В Москве в субботу ожидаются переменная облачность и температура воздуха до плюс 25 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет 23-25 градусов тепла. В ночь на 31 июля температура воздуха может опуститься до плюс десяти градусов. Осадков не ожидается.

Ветер будет дуть западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.