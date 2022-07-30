В Москве ожидается погода без осадков

В Москве в субботу ожидаются переменная облачность и температура воздуха до плюс 25 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет 23-25 градусов тепла. В ночь на 31 июля температура воздуха может опуститься до плюс десяти градусов. Осадков не ожидается.
Ветер будет дуть западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.
В Подмосковье 30 июля температура будет колебаться в пределах плюс 20 - 25 градусов. В ночь на 31 июля столбики термометров могут опуститься до отметки плюс семь градусов.