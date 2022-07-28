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3 часа назад

«Растительная пища и каршеринг»: В Гринпис рассказали, как помочь планете

Национальная Служба Новостейиещё 1

Полина Каркина призвала россиян чаще использовать каршеринг или метро вместо личного транспорта, а также не употреблять чрезмерное количество продуктов животного происхождения. Климатические изменения зависят не только от стратегии государства, но и от индивидуального поведения, заявила координатор проектов по климату и энергетике российского отделения Гринпис Полина Каркина в пресс-центре НСН. «Если не будет изменений в индивидуальном поведении, в моделях у ученых не получается 1,5 градуса. У нас сегодня планета потеплела на 1,1 градуса, по состоянию на прошлый год, мы хотим удержать в пределах 1,5 градусов. К чему нужно стремиться? Есть целый набор мер. Углеродный след состоит из всего, что мы делаем – энергия, которую мы потребляем, как передвигаемся, что мы едим, какие товары потребляем. Например, иногда вместо личного автомобиля следует воспользоваться метро, велосипедом или каршерингом. Современный город должен давать вот эти опции, то же самое касается рациона питания. В развитых странах есть перепотребление продуктов животного происхождения. Здесь не идет речь про то, что все должны стать вегетарианцами. Необходимо уйти от перепотребления, стремиться к разнообразному рациону, больше растительной пищи», - отметила она. Инфраструктура Москвы в ближайшее время не сможет эффективно противостоять ливням, число которых растет с каждым годом, заявил ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН. 

«Растительная пища и каршеринг»: В Гринпис рассказали, как помочь планете
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
Погода,Константин Крохин,Торгово-промышленная палата,
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