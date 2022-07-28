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7 часов назад

Опубликовано видео грозы с градом в Твери

Денис Фьючин

Непогода обрушилась накануне на Тверь. В городе прошли гроза и град. Выпавшие градины были размером в 2-3 сантиметра в диаметре. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры.

Из-за того, что ливневая канализация не могла справиться с такой нагрузкой, мощные осадки подтопили центральную часть Твери. На записи видно, что местные жители передвигаются по городу по колено в воде. В области сильный дождь размыл дороги. Из-за разгула стихии в некоторых населенных пунктах было отключено электричество, уточняет источник.

Погода,Общество,Видео,
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