Опубликовано видео грозы с градом в Твери

Непогода обрушилась накануне на Тверь . В городе прошли гроза и град. Выпавшие градины были размером в 2-3 сантиметра в диаметре. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры.

Из-за того, что ливневая канализация не могла справиться с такой нагрузкой, мощные осадки подтопили центральную часть Твери. На записи видно, что местные жители передвигаются по городу по колено в воде. В области сильный дождь размыл дороги. Из-за разгула стихии в некоторых населенных пунктах было отключено электричество, уточняет источник.