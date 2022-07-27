В Сочи из берегов вышла река Восточный Дагомыс и подтопила несколько территорий. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший кадры из курортного города.
После сильного дождя, обрушившегося на Сочи, произошел разлив
реки. Потоки воды хлынули на улицы и дороги города. Автомобилистам пришлось экстренно убирать свои транспортные средства подальше от набережной, которую заполнила река.
Обильные осадки вызвали сход грунта на железнодорожные пути, из-за чего было задержано движение 13 поездов.