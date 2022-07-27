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16 часов назад

Вышедшую из берегов реку Восточный Дагомыс в Сочи показали на видео

Денис Фьючин

В Сочи из берегов вышла река Восточный Дагомыс и подтопила несколько территорий. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший кадры из курортного города.

После сильного дождя, обрушившегося на Сочи, произошел разлив

реки. Потоки воды хлынули на улицы и дороги города. Автомобилистам пришлось экстренно убирать свои транспортные средства подальше от набережной, которую заполнила река.

Обильные осадки вызвали сход грунта на железнодорожные пути, из-за чего было задержано движение 13 поездов.

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