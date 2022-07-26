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3 часа назад

Погода в Москве: Синоптик назвала сроки окончания купального сезона в Москве

Мослента

Сроки окончания купального сезона в Москве назвала в беседе с радио «Комсомольская правда» ведущий специалист информационного портала «Метео-новости» Татьяна Позднякова. По ее совам, ночная температура в 15-16 градусов позволяет водоемам не остывать быстро.

Синоптик назвала сроки окончания купального сезона в Москве
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

«Поэтому, я надеюсь, купальный сезон продлится хотя бы до середины августа. Потому что в этом году процессы как-то запаздывают на две недели. Так что будем считать, что у нас июльская погода продлится и до середины августа», — сказала Позднякова.

До этого теплый август пообещал москвичам руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «К началу августа, а если быть точными, то в первую пятидневку, среднесуточная температура достигнет показателей 20-25 градусов», — сообщил синоптик.

Ранее москвичам назвали безопасные зоны отдыха с купанием в столице. Всего в городе определено 139 мест отдыха, но только в 13-ти из них можно окунаться в воду.

Погода,Новости Москвы,Общество,Татьяна Позднякова,Александр Шувалов,
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