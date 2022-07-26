Опубликовано видео затопленного Геленджика после ливня

Центральные улицы Геленджика затопило после ливня. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший снятое из курортного города видео.
На записи видно, как машины буквально плывут по проезжей части. Пешеходы с трудом передвигаются по улицам. На Платановой аллее кафе смыло сильным потоком воды.
Сегодня и завтра в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди с грозами и усилением ветра до 20 метров в секунду, действует штормовое предупреждение. От Анапы до Магри есть угроза образования смерчей над морем.