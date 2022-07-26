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44 минуты назад

Опубликовано видео затопленного Геленджика после ливня

Денис Фьючин

Центральные улицы Геленджика затопило после ливня. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший снятое из курортного города видео.

На записи видно, как машины буквально плывут по проезжей части. Пешеходы с трудом передвигаются по улицам. На Платановой аллее кафе смыло сильным потоком воды.

Сегодня и завтра в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди с грозами и усилением ветра до 20 метров в секунду, действует штормовое предупреждение. От Анапы до Магри есть угроза образования смерчей над морем.

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