Синоптик пообещал москвичам очень теплый август

О погоде в Москве в начале августа «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«От сильной жары в 30 градусов мы придем к просто очень теплой погоде. И к началу августа, а если быть точными, то в первую пятидневку, среднесуточная температура достигнет показателей 20-25 градусов. И, конечно, без дождей этот период не обойдется», — пояснил синоптик. Он обещал, что в последний летний месяц температура воздуха продолжит снижаться постепенно.
Шувалов подчеркнул: прогноз может обновляться и уточняться. По его словам, сложно точно предсказать погоду более чем за семь суток.
Ранее солнечный август пообещал москвичам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Заключительный месяц лета не подведет и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», — заявил синоптик.