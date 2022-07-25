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15 часов назад

Погода в Москве: Синоптик пообещал москвичам очень теплый август

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О погоде в Москве в начале августа «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик пообещал москвичам очень теплый август
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«От сильной жары в 30 градусов мы придем к просто очень теплой погоде. И к началу августа, а если быть точными, то в первую пятидневку, среднесуточная температура достигнет показателей 20-25 градусов. И, конечно, без дождей этот период не обойдется», — пояснил синоптик. Он обещал, что в последний летний месяц температура воздуха продолжит снижаться постепенно.

Шувалов подчеркнул: прогноз может обновляться и уточняться. По его словам, сложно точно предсказать погоду более чем за семь суток.

Ранее солнечный август пообещал москвичам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Заключительный месяц лета не подведет и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», — заявил синоптик.

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