Синоптик пообещал москвичам очень теплый август

«От сильной жары в 30 градусов мы придем к просто очень теплой погоде. И к началу августа, а если быть точными, то в первую пятидневку, среднесуточная температура достигнет показателей 20-25 градусов. И, конечно, без дождей этот период не обойдется», — пояснил синоптик. Он обещал, что в последний летний месяц температура воздуха продолжит снижаться постепенно.