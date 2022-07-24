Названы способы пережить аномально жаркое лето

«Здравый смысл — вот самое лучшее средство. Нужно обязательно использовать кремы SPF 50, чтобы предотвратить развитие рака кожи. Дома можно использовать кондиционер, но не надо сидеть непосредственно под кондиционером», — сказал врач.

Ашихмин также посоветовал обязательно выходить на прогулки, но только в утренние и вечерние часы, носить просторную одежду, пить много жидкости. Пожилым людям, по его словам, нужно обязательно контролировать артериальное давление, которое в теплую погоду может снижаться, но самостоятельно корректировать его нельзя.