В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве 24 июля из-за жары.
«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — говорится в сообщении.
Предупреждение о жаре действует с 12:00 до 18:00 24 июля.
Отмечается, что местами температура будет достигать +30...+32 °C.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.