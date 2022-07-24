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10 часов назад

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

RT на русскомиещё 2

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве 24 июля из-за жары.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о жаре действует с 12:00 до 18:00 24 июля.

Отмечается, что местами температура будет достигать +30...+32 °C.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

Погода,Андрей Тяжельников,
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