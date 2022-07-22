Опубликовано видео подтоплений в Северо-Курильске

В Северо-Курильске река Кузьминка вышла из берегов и подтопила улицы. Из-за осадков дороги населенного пункта превратились в реки, бурные потоки воды пошли во дворы. Видео подтоплений опубликовано в Telegram-канале «Северо-Курильск официальный».

На протяжении нескольких дней в районе шли ливни. Сильный дождь идет в Северо-Курильске и сегодня, подъем воды в реке продолжается. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.