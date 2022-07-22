Вильфанд рассказал о засухе в нескольких регионах России

«В Ростовской области за первые две декады июля выпало всего лишь 18% от месячной нормы осадков. В мае и июне их тоже было меньше нормы. Во Владимирской области за май и июнь выпало 77% от нормы, а за прошедший период июля - 40%. В Бурятии тоже осадков не хватает: в мае и июне выпало 79% от нормы, а за две декады июля - 45%», - приводит его слова ТАСС.