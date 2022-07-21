Россиянам пообещали жаркий август

Последний месяц лета порадует жителей Центральной России солнцем и относительно жаркими днями. Таким прогнозом поделился в беседе с РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведет, и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», - заявил Тишковец.
Ранее метеорологи прогнозировали, что последний месяц лета в этом году будет жарче, чем в 2016 году, когда средний температурный фон по всей стране превысил норму на 0,98 градуса, а в центральной части России — на 4 5 градусов.
К аномальному зною советовали готовиться жителям Татарстана, Самарской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Крыма, Ставрополья, Карачаево-Черкессии, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии.