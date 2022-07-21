Россиянам пообещали жаркий август

«Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведет, и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», - заявил Тишковец.

Ранее метеорологи прогнозировали, что последний месяц лета в этом году будет жарче, чем в 2016 году, когда средний температурный фон по всей стране превысил норму на 0,98 градуса, а в центральной части России — на 4 5 градусов.