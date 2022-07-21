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11 минут назад

Россиянам пообещали жаркий август

Мария Иванова

Последний месяц лета порадует жителей Центральной России солнцем и относительно жаркими днями. Таким прогнозом поделился в беседе с РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Россиянам пообещали жаркий август
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведет, и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», - заявил Тишковец.

Ранее метеорологи прогнозировали, что последний месяц лета в этом году будет жарче, чем в 2016 году, когда средний температурный фон по всей стране превысил норму на 0,98 градуса, а в центральной части России — на 4 5 градусов.

К аномальному зною советовали готовиться жителям Татарстана, Самарской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Крыма, Ставрополья, Карачаево-Черкессии, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии.

Погода,Евгений Тишковец,
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