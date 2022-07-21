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6 часов назад

На юге Томской области выпал снег: видео

Денис Фьючин

В Томской области выпал снег. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались снятые жителями селя Кожевниково кадры заснеженного поля и дороги. Этот населенный пункт находится в 109 километрах от Томска.

По некоторым данным, слой осадков достигал пяти сантиметров. К такой резкой смене погоды не были готовы владельцы транспортных средств. Один из них на видео заявляет, что его машина неуправляемая.

Снег этим летом под Томском выпал не в первый раз. Ранее не свойственные летнему периоду осадки прошли в начале июня.

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