В Томской области выпал снег. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались снятые жителями селя Кожевниково кадры заснеженного поля и дороги. Этот населенный пункт находится в 109 километрах от Томска.

По некоторым данным, слой осадков достигал пяти сантиметров. К такой резкой смене погоды не были готовы владельцы транспортных средств. Один из них на видео заявляет, что его машина неуправляемая.