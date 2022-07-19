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3 часа назад

Якутск накрыло сильным смогом из-за пожаров. Видео

Денис Фьючин

Из-за пожаров в Хабаровском крае Якутск накрыло сильным смогом. Соответствующее видео публикует МИЦ «Известия» в своем официальном Telegram-канале. На записи видно, что в городе наблюдается задымленность.

По данным Роспотребнадзора, в Якутске было выявлено превышение предельно допустимой концентрации химических веществ в атмосфере по нескольким показателям, в том числе превышена концентрация диоксида азота. Жителям рекомендовано минимизировать свое пребывание на открытом воздухе.

Накануне сообщалось, что в Хабаровском крае выявили 13 пожаров на площади в 7 351 гектар.

Погода,Видео,Роспотребнадзор,
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