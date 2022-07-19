Из-за пожаров в Хабаровском крае Якутск накрыло сильным смогом. Соответствующее видео публикует МИЦ «Известия» в своем официальном Telegram-канале. На записи видно, что в городе наблюдается задымленность.

По данным Роспотребнадзора, в Якутске было выявлено превышение предельно допустимой концентрации химических веществ в атмосфере по нескольким показателям, в том числе превышена концентрация диоксида азота. Жителям рекомендовано минимизировать свое пребывание на открытом воздухе.