Названа причина аномальной погоды в Москве

Причину аномальной погоды в Москве назвал в разговоре с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» метеоролог Александр Шувалов. По его словам, вокруг столицы идет «хоровод циклонов».
«Во вторник, 19 июля, будет сильный ветер и проливной дождь, так что не паркуйте машины рядом с деревьями и линиями электропередачи. В среду и четверг интенсивность дождя усилится, а температура воздуха упадет до 18 градусов», — рассказал синоптик. Возвращения летней погоды в город стоит ждать не раньше выходных, предупредил Шувалов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о «прохладном дыхании Скандинавии», пришедшем в столичный регион после жары.