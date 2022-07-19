Названа причина аномальной погоды в Москве

«Во вторник, 19 июля, будет сильный ветер и проливной дождь, так что не паркуйте машины рядом с деревьями и линиями электропередачи. В среду и четверг интенсивность дождя усилится, а температура воздуха упадет до 18 градусов», — рассказал синоптик. Возвращения летней погоды в город стоит ждать не раньше выходных, предупредил Шувалов.