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4 часа назад

Погода в Москве: Названа причина аномальной погоды в Москве

Мослентаиещё 2

Причину аномальной погоды в Москве назвал в разговоре с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» метеоролог Александр Шувалов. По его словам, вокруг столицы идет «хоровод циклонов».

Названа причина аномальной погоды в Москве
Фото: Vera Kornaeva / Globallookpress.comVera Kornaeva / Globallookpress.com

«Во вторник, 19 июля, будет сильный ветер и проливной дождь, так что не паркуйте машины рядом с деревьями и линиями электропередачи. В среду и четверг интенсивность дождя усилится, а температура воздуха упадет до 18 градусов», — рассказал синоптик. Возвращения летней погоды в город стоит ждать не раньше выходных, предупредил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о «прохладном дыхании Скандинавии», пришедшем в столичный регион после жары.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,Александр Шувалов,
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