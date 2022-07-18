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1 час назад

Метеоролог предрек постоянную аномальную жару в Великобритании к концу века

Никита Бородкин

В Великобритании 18 и 19 июля ожидается рекордная жара — в стране впервые объявлен красный уровень опасности. Как сообщает РИА ФАН, главный метеоролог страны Пол Гандерсен заявил, что такое явление станет обычным к концу века.

Великобритании предрекли постоянную аномальную погоду
Фото: unsplash.comunsplash.com

Синоптик также не исключил, что в дальнейшем воздух в Британии будет прогреваться до +40 градусов каждое лето.

Напомним, что жара может побить абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдателей в 38,7 градуса, установленный в 2003 году. Власти решили ограничить скорость поездов и отменить их на некоторых маршрутах. Кроме того, некоторые автотрассы собираются посыпать песком.

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Эксперты также предвещают перебои в работе многих служб. При этом скорая помощь уже перегружена, а занятия в школах в южной части Британии отменены.

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