Появилось видео подтопленного из-за дождевого паводка Уссурийска

В Уссурийске введен режим ЧС. Из-за дождевого паводка улицы города в Приморье превратились в реки.

Местные жители делятся кадрами последствий непогоды в социальных сетях. На них видно, как на затопленной проезжей части встали автомобили. Автомобильное сообщение прервано с несколькими населенными пунктами.