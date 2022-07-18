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2 часа назад

Появилось видео подтопленного из-за дождевого паводка Уссурийска

Денис Фьючин

В Уссурийске введен режим ЧС. Из-за дождевого паводка улицы города в Приморье превратились в реки.

Местные жители делятся кадрами последствий непогоды в социальных сетях. На них видно, как на затопленной проезжей части встали автомобили. Автомобильное сообщение прервано с несколькими населенными пунктами.

По данным Главного управления МЧС России в регионе, в 6 муниципальных образованиях в 5 населенных пунктах 5 жилых домов и 183 приусадебных участка, 3 низководных моста, 22 участка автомобильных дорог остаются подтопленными. Для защиты домов в Уссурийске проводится откачка воды из придамбового канала, ведется мониторинг паводковой обстановки.

Погода,Общество,Видео,МЧС России,
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